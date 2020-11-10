Умерла теща Порошенко, которая болела COVID-19

Петр Порошенко и его жена Марина Фото из открытых источников

Несколько дней назад состояние женщины резко ухудшилось

Во вторник, 10 ноября умерла теща пятого президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко. Об этом политик сообщил в Telegram.

"Когда уходят в лучший мир родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Потом в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память..." - написал народный депутат.

По данным УП, женщина болела коронавирусной болезнью COVID-19, а несколько дней назад ее состояние было критическое.

Напомним, в конце сентября коронавирусом инфицировался Петр Порошенко. Через несколько дней состояние политика значительно ухудшилось, в результате его госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Однако, впоследствии состояние здоровья Петра Алексеевича улучшилось, а 12 октября его выписали из больницы.