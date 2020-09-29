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Умеренные дожди и средняя месячная температура до +12: Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь

Фото из открытых источников

Среднее месячное количество осадков составит 20-54 мм

Синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через +8 в сторону понижения, лишь в южной части и на Закарпатье - в первой декаде ноября.

Отмечается, что максимальная температура воздуха составит +25...+35, в горных районах +18...+24. Минимальная отметка термометра покажет отметку -5...-16, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...-23.

Среднее месячное количество осадков составит 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на высокогорье до 120 мм.

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Напомним, 29 сентября в большинстве областей Украины ожидается дождевая погода, местами грозы и сильный ветер.

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