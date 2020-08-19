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Умер известный украинский ученый Борис Патон

Украинскому ученому был 101 год

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, он был лично знаком с ученым. "Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне выпала возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича", – написал президент.

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Напомним, в марте текущего года Борис Патон решил покинуть пост президента Национальной академии наук Украины. Тогда он не подал свою кандидатуру на выборы нового главы научного учреждения. Патон был президентом НАН с 1962 года. Последний раз его переизбрали в 2015 году.

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