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В США от тяжелой болезни умер отец Билла Гейтса

Билл Гейтс вместе с отцом

 Фото из открытых источников

У Гейтса-старшего была диагностирована болезнь Альцгеймера

Американский адвокат, филантроп и отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший скончался на 95-м году жизни в своем доме в пригороде Сиэтла.

По информации The New York Times, у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

"Смерть моего отца-огромная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, поскольку его стремление служить обществу помогло вдохновить нашу собственную благотворительность. Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь", - написал Билл Гейтс в своем Instagram.

Основатель Microsoft также опубликовал воспоминания и видеоролик в память об отце в своем личном блоге.

Ранее сообщалось, что американский актер Стиви Ли, известный по ролям в сериале "Американская история ужасов" и фильме "Американский пирог", ушел из жизни в возрасте 54 лет.

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