Умер один из военных, пострадавших в результате подрыва авто на Донбассе

Подрыв автомобиля произошел вчера, 6 сентября

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Один из двух украинских военных, пострадавших в результате подрыва авто на Донбассе, умер. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вчера, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. В штабе сообщили, что военный ушел из жизни после проведения реанимационных мероприятий. "Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Противник совершил провокации неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки Донецкой области.

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Напомним, 6 сентября впервые за время перемирия на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции. В результате обстрела был ранен один боец ВСУ, разбиравший поврежденный пожаром блиндаж.

После этого НВФ на Донбассе второй раз за сутки открыли огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный.