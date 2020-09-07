Умер один из военных, пострадавших в результате подрыва авто на Донбассе
Подрыв автомобиля произошел вчера, 6 сентября
Один из двух украинских военных, пострадавших в результате подрыва авто на Донбассе, умер. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбук.
Отмечается, что вчера, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. В штабе сообщили, что военный ушел из жизни после проведения реанимационных мероприятий. "Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.
Сейчас известно, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Противник совершил провокации неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки Донецкой области.
Напомним, 6 сентября впервые за время перемирия на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции. В результате обстрела был ранен один боец ВСУ, разбиравший поврежденный пожаром блиндаж.
После этого НВФ на Донбассе второй раз за сутки открыли огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный.