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Умер один из создателей мультфильмов о Незнайке

Владимир Шафранюк Фото из открытых источников

Ему было 86 лет

Художник-конструктор кукол, один из создателей кукольного мультфильма "Волшебник Изумрудного города" и серии мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм", передает "Интерфакс".

"Владимира Алексеевича не стало, к сожалению, это так", - сообщили в пресс-службе.

Шафранюк учился в Московском инженерно-физическом институте. Работал на киностудии "Союзмультфильм" (1964-67), на студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" (1971-85). Сотрудничал со студиями "Кристмас Филмз", "Анімос" и др. Шафранюк принимал участие в создании мультфильмов "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", серии картин "Приключения Незнайки и его друзей".

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