Умер молодой музыкант, скандальный участник талант-шоу Х-фактор Филипп Левшин

Филипп Левшин Фото из открытых источников

За последние 2 недели парень перенес ряд сложных операций, но его сердце не выдержало

После тяжелой болезни и многочисленных операций, умер украинский музыкант, скандальный участник талант-шоу Х-фактор 28-летний Филипп Левшин. Об этом сообщил продюсер Андрей Царенок в своем Facebook.

"Только что сообщили, что после серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сегодня утром (12 ноября, - ред.) не стало нашего друга Филиппа Левшина — остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю, у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его с того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил", - написал Царенок.

Справка:

Филипп Левшин родился 8 октября 1992 года. С 2010 по 2015 учился в Киевском национальном университете культуры и искусств.

В 2016 году у музыканта обнаружили панкреатит поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов, и за пол года пребывания в больнице он пережил более 20 операций. Тогда медикам удалось его спасти, но затем болезнь снова дала о себе знать.



Парень больше всего запомнился зрителям по участию в кастинге талант-шоу "Х-фактор" в 2011 году, когда его попытка попасть в шоу-бизнес обернулась скандалом. Судьи заметили, что он пел под фонограмму. Парня попросили спеть без музыки, но выступление не впечатлило жюри. Тогда после многочисленной критики Левшин ответил "F**k you!" всем судьям кроме музыкального критика Сергея Соседова.

Напомним, 6 ноября умер писатель-сатирик из Одессы Михаил Жванецкийй, которому в начале марта исполнилось 86 лет.