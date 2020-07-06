Умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе

Согласно сообщению, причиной смерти стало осложнение, вызванное переломом бедренной кости. Итальянскому композитору был 91 год. Прощальная церемония пройдут в кругу семьи.

Справка:

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме.

В 12 лет он поступил в консерваторию Святой Чечилии. Там Морриконе получил дипломы по классу трубы, инструментовки и композиции.

В 1950 году начал аранжировать песни популярных композиторов для радио. Обработкой музыки для радио и концертов он занимался до 1960 года, а в 1960 году начал аранжировать музыку для телешоу. Наибольшую популярность ему принесли работы в жанре спагетти-вестернов. В частности, Морриконе много сочинял для режиссера Серджо Леоне. Позже артист сотрудничал с известными итальянскими режиссерами.

Работа в Италии открыла для него дорогу в Голливуд. За свою карьеру он написал музыку больше чем к 400 фильмам.

В 1988 году композитор получил музыкальную премию "Грэмми" за саундтрек к фильму "Неприкасаемые". Кроме того, он дважды становился лауреатом премии "Оскар" — в 2007 году почетная награда, в 2016 году за "Омерзительную восьмерку" Квентина Тарантино.

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