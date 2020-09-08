Умер известный украинский диктор Николай Козий, который озвучивал "Альфа", "Коломбо" и Библию

Козий также озвучивал популярные программы

Николай Козий Фото из открытых источников

В понедельник, 7 сентября, на 80-м году жизни умер актер дубляжа, диктор и радиоведущий Николай Козий. Об этом сообщил генпродюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин в Фейсбук.

Известно, что Козий озвучивал популярные телесериалы и программы, зачитывал тексты для аудиокниг, вел радиопередачи. С середины 1990-х он был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ и вел дневные информационные выпуски.

Также диктор дублировал на украинском языке фильмы "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалы "Альф", "Коломбо", мультсериалы "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры". Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Кроме того, Козий озвучил текст Томоса.

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