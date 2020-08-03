Умер известный кинорежиссер Алан Паркер

Умер известный режиссер Алан Паркер Фото из открытых источников

Он снял такие фильмы, как "Эвита", "Сердце ангела" и " Птицы"

Британский кинорежиссер Алан Паркер скончался вследствие непродолжительной болезни. Новость о смерти режиссера подтвердили в Британском институте кино.

Как сообщили в институте, Паркера не стало 31 июля, ему было 76 лет.

Самым громким хитом британца стал мюзикл "Эвита" с Мадонной в роли аргентинской женщины-политика Эвы Перон. Среди его работ также триллер "Сердце ангела" с Мики Рурком и Робертом Де Ниро. В 1985 году Паркер был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм "Птицы". Он также четыре раза получал в разных номинациях премию BAFTA за фильмы "Бегсі Мэлоун", "Полуночный экспресс" и "Группа"Коммінтментс". В целом фильмы Паркера были награждены 19-ю BAFTA, 10-мя "Золотыми глобусами" и 10-ю "Оскарами".

Напомним, ранее сообщалось, что в 104 года в Париже умерла актриса и звезда "золотого века" Голливуда Оливия де Гевилленд, известная по роли в фильме "Унесенные ветром".