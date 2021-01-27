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Умер известный актер, звезда культового сериала "Ликвидация"

Юрий Лахин Фото из открытых источников

Юрию Лахину было 68 лет

Актер театра и кино Юрий Лахин умер в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на драматурга и режиссера Николая Коляду.

Лахин и Коляда в 1970-х – 1980-х годах служили в Свердловском академическом театре драмы.

По данным РЕН ТВ, Лахин умер в одной из московских клиник от осложнений, вызванных COVID-19. Лахин получил известность после роли в сериале "Вечный зов" (1973-1983 годы).

 

Среди других его работ – сериалы "На пути к", "Ликвидация", "Молодежка" и "Обручальное Кольцо". С 1996 года был артистом театра "Сатирикон". В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

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