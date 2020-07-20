Умер художник Виктор Чижиков, который придумал олимпийского Мишку

Автору советского символа Олимпийских игр было 84 года

Виктор Чижиков РИА Новости

В России ушел из жизни советский художник Виктор Чижиков, придумавший символ Олимпийских игр-1980, - образ Медвежонка. Об этом сообщило издательство "АСТ Дети" в Фейсбук.

Отмечается, что художнику было 84 года. "С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги", - написали в издательстве.

В компании назвали "символическим" то, что Чижиков умер именно в те дни, когда многие вспоминают Олимпиаду 1980 года. Игры в Москве начались 19 июля 1980 года, а Мишка "улетел" 3 августа.

Ранее сообщалось, что на 72 году жизни скончался известный российский ведущий прогноза погоды Александр Беляев. В 1998 году он стал ведущим на НТВ. Кроме того, Беляев был членом Академии Российского телевидения.

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Также мы писали, что недавно в Москве в возрасте 88 лет ушел из жизни знаменитый российский кинооператор Игорь Черных. За свою жизнь он принял участие в создании 20 фильмов, среди которых "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога", "Бриллиантовая рука", "Особо важное задание", "Емельян Пугачев" и другие.