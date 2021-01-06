Ульяна Супрун рассказала, как приготовить здоровую кутью: Есть один нетрадиционный секрет
Супрун дала рекомендации, как приготовить кутью, чтобы не испортить ее "целебные" свойства
Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы относительно праздничных блюд, в частности - рождественской кутьи. Что нужно делать во время приготовления кутьи, чтобы блюдо было полезным, она рассказала на своем сайте.
"Написать пост о рецепте кутьи = начать большой спор. Ведь в каждой местности, городе, селе, семье есть свой рецепт кутьи и свои секреты.
Кутью делают из пшеницы, а иногда из тестовых бобалек или конопляных семян. Где-то ее заливают узваром, или виноградным соком, или даже вином, добавляют изюм, грушки-дички, орехи, мак. А кто-то в детстве носил крестным кутью из риса и айвового варенья и другой не представлял. Мы решили взглянуть на кутью с точки зрения нутрициологии, и стало понятно, что она, как и борщ и винегрет, является суперфудом", - отметила Супрун.
Однако, хоть кутью и называют суперфудом, есть несколько моментов, которые могут испортить ее "целебные" свойства, и даже навредить организму человека.
В частности, о кутье здорового человека, Супрун рассказала следующее:
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Не передайте кутье меда. Мед - не целебный и не естественнее свекольного сахара. Для нас это добавленные простые сахара, еще и в основном фруктоза, что вредит бактериям кишечника и жировому обмену. В сухофруктах и изюме сахара вдоволь.
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Мойте пшеницу. Так, если ее не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и незлаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов - противогрибкового яда. Нам он не нужен. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час.
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Орехи замачивать наперед не нужно. А вот промыть также стоит.
- Некоторым пшеница может показаться твердой и недостаточно вкусной или сладкой. Есть один секрет, нетрадиционный. Попробуйте ее промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажное кухонное полотенце. Такое зерно начнет делать из крахмала декстраны и сахар, то есть будет слаще. А белок семени станет влажным и более доступным к пищеварению, ибо из крепко сбитого ковалентными связями комка он превратится в живые белки в коллоидном состоянии.
"Если вас вдохновляет идея объединить Украину, не надо опираться на оливье и разграничивать разные идентичности украинцев. Попробуйте добавить к кутье замороженных вишен и черники. Она будет идентифицироваться с Полесьем и Волынью, и с Югом и Слобожанщиной, и будет иметь общую для всех ценность: клетчатку, витамины, полифенолы и антиоксиданты", - резюмировала она.
Напомним, 1 января Ульяна Супрун заявила, что публикует свой последний пост на Facebook, и дала последний совет. Она призвала украинцев конфликтовать и "не делать компромиссов со злом". Также бывшая глава Минздрава посоветовала читателям думать об обществе и стране, а также, принимать решения так, "как будто этого больше не от кого ожидать".