Ульяна Супрун рассказала, как приготовить здоровую кутью: Есть один нетрадиционный секрет

На Сочельник готовят голодную кутью Фото из открытых источников

Супрун дала рекомендации, как приготовить кутью, чтобы не испортить ее "целебные" свойства

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы относительно праздничных блюд, в частности - рождественской кутьи. Что нужно делать во время приготовления кутьи, чтобы блюдо было полезным, она рассказала на своем сайте.

"Написать пост о рецепте кутьи = начать большой спор. Ведь в каждой местности, городе, селе, семье есть свой рецепт кутьи и свои секреты.



Кутью делают из пшеницы, а иногда из тестовых бобалек или конопляных семян. Где-то ее заливают узваром, или виноградным соком, или даже вином, добавляют изюм, грушки-дички, орехи, мак. А кто-то в детстве носил крестным кутью из риса и айвового варенья и другой не представлял. Мы решили взглянуть на кутью с точки зрения нутрициологии, и стало понятно, что она, как и борщ и винегрет, является суперфудом", - отметила Супрун.

Однако, хоть кутью и называют суперфудом, есть несколько моментов, которые могут испортить ее "целебные" свойства, и даже навредить организму человека.

В частности, о кутье здорового человека, Супрун рассказала следующее:

Не передайте кутье меда. Мед - не целебный и не естественнее свекольного сахара. Для нас это добавленные простые сахара, еще и в основном фруктоза, что вредит бактериям кишечника и жировому обмену. В сухофруктах и изюме сахара вдоволь.





Мед - не целебный и не естественнее свекольного сахара. Для нас это добавленные простые сахара, еще и в основном фруктоза, что вредит бактериям кишечника и жировому обмену. В сухофруктах и изюме сахара вдоволь. Мойте пшеницу. Так, если ее не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и незлаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов - противогрибкового яда. Нам он не нужен. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час.





Так, если ее не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и незлаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов - противогрибкового яда. Нам он не нужен. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час. Орехи замачивать наперед не нужно. А вот промыть также стоит.





А вот промыть также стоит. Некоторым пшеница может показаться твердой и недостаточно вкусной или сладкой. Есть один секрет, нетрадиционный. Попробуйте ее промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажное кухонное полотенце. Такое зерно начнет делать из крахмала декстраны и сахар, то есть будет слаще. А белок семени станет влажным и более доступным к пищеварению, ибо из крепко сбитого ковалентными связями комка он превратится в живые белки в коллоидном состоянии.

"Если вас вдохновляет идея объединить Украину, не надо опираться на оливье и разграничивать разные идентичности украинцев. Попробуйте добавить к кутье замороженных вишен и черники. Она будет идентифицироваться с Полесьем и Волынью, и с Югом и Слобожанщиной, и будет иметь общую для всех ценность: клетчатку, витамины, полифенолы и антиоксиданты", - резюмировала она.

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Напомним, 1 января Ульяна Супрун заявила, что публикует свой последний пост на Facebook, и дала последний совет. Она призвала украинцев конфликтовать и "не делать компромиссов со злом". Также бывшая глава Минздрава посоветовала читателям думать об обществе и стране, а также, принимать решения так, "как будто этого больше не от кого ожидать".