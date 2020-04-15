Кулич освящает Дух Святой, а не святая вода: Тернопольская область усиливает карантин накануне Пасхи, – председатель ОГА

Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш Фото - скриншот

"В условиях жесткого карантина уровень инфицирования снижается"

Накануне Пасхи Тернопольская область усиливает карантинные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

"Усилены меры – да, это, действительно, идет уже подготовка к Пасхе. У нас было селекторное совещание с церквями, епархиями, также верными Тернопольской области, и договорились о том, что мероприятия поддержали все, что Пасха будет дома. Кулич освящает Дух Святой, а не святая вода. Священники будут призывать, чтобы как можно меньше людей приходили в церковь. Это даст нам возможность иметь меньше контактных лиц", – отметил Владимир Труш.

Председатель ОГА сообщил, что в регионе есть 287 инфицированных коронавирусом, 15 человек выздоровели, а 5 больных умерли. По его словам, каждый день с помощью ПЦР-тестов выявляют новые случаи инфицирования. Председатель ОГА подчеркнул, что в условиях жесткого карантина уровень инфицирования снижается.

Владимир Труш также сообщил, что жителей региона, которые возвращаются из-за границы, автобусом доставляют из приграничных областей в Тернопольскую область, где они идут на самоизоляцию.

Как сообщалось, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается 17 апреля. По мнению санитарного врача, COVID-19 будет циклически возвращаться.

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