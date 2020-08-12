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"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда ко Дню Независимости

Фото из открытых источников

Поезда отправятся из Киева в Харьков

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда на 21, 22 и 24 августа ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

В частности:

  • скоростной поезд Интерсити+ № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10; 
  • скоростной поезд Интерсити+ № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56.

Расписание поездов ко Дню Независимости Telegram-канал "Укрзализныци"

Отметим, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. 

Для посадки в поезд люди обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Новости по теме: "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов из Киева в Черновцы и Ивано-Франковск. График движения

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила остановку ряда поездов дальнего сообщения в Луцке и Тернополе.

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