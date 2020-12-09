"Укрзализныця" запустила поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку

Фото из открытых источников

Поезда будут курсировать с 13 декабря

"Укрзализныця"с 13 декабря запускает поезд из Киева в прифронтовую Авдеевка (Донецкая область). Поезд будет курсировать ежедневно, отправление запланировано на 19:19, прибытие - на следующий день в 9:10. Об этом говорится на сайте УЗ.

Стоимость билетов в купе составляет около 390 гривен в зависимости от дня поездки, плацкарт - 231 грн.

Продажа билетов открыта с 13 декабря. Поезд будет осуществлять движение по маршруту 316 0 с остановками в Каменке, Днепре, Покровске.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" назначила три поезда в популярных направлениях во время новогодних праздников.