"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд Львов - Ужгород

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Стоимость такой поездки будет стоить от 71 грн до 81 грн в зависимости от дня путешествия

АО "Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд №821/822 сообщением Львов — Ужгород. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно с 14 декабря, а его график составлен таким образом, чтобы обеспечить удобную стыковку со скоростным поездом Киев — Славское.

В обоих направлениях предусмотрены остановки на станциях: Сколе, Стрый, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево, Батево.

Стоимость такой поездки будет стоить от 71 грн до 81 грн в зависимости от дня путешествия.

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Напомним, "Укрзализныця" с марта 2021 года планирует повысить стоимость проезда в поездах внутреннего следования. В предприятии прогнозируют, что в следующем году его доходы от перевозки пассажиров составят 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана 2020 году и почти в 2 раза больше ожидаемого итоге текущего года.