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"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на шести станциях красной зоны

Поезд " Укрзализныци" РБК-Украина

Продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1

АО "Укрзализныця" закрыла продажу билетов с шести станций, которые оказались в красной зоне карантина. В частности, продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, на вышеупомянутых станциях будет проводиться только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:

  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №136/135 Снятын - Одесса - Черновцы;
  • №122/121 Николаев - Ровно;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №108/107 Одесса - Ужгород;
  • №110/109 Львов - Херсон;
  • №786/785 Киев - Шостка;
  • №774/773 Киев - Шостка;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
  • №601/602 Львов - Тячев;
  • №117/118 Киев - Черновцы.

Также в компании отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет производится в полном объеме.

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Напомним, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила новое эпидемическое зонирование в связи с распространением коронавируса COVID-19. 

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