"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на шести станциях красной зоны

Поезд " Укрзализныци" РБК-Украина

Продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1

АО "Укрзализныця" закрыла продажу билетов с шести станций, которые оказались в красной зоне карантина. В частности, продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, на вышеупомянутых станциях будет проводиться только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:

№81/82 Киев - Ужгород;

№136/135 Снятын - Одесса - Черновцы;

№122/121 Николаев - Ровно;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№108/107 Одесса - Ужгород;

№110/109 Львов - Херсон;

№786/785 Киев - Шостка;

№774/773 Киев - Шостка;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№98/97 Ковель - Киев;

№43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

№601/602 Львов - Тячев;

№117/118 Киев - Черновцы.

Также в компании отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет производится в полном объеме.

Напомним, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила новое эпидемическое зонирование в связи с распространением коронавируса COVID-19.