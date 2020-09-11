"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на шести станциях красной зоны
Продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1
АО "Укрзализныця" закрыла продажу билетов с шести станций, которые оказались в красной зоне карантина. В частности, продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Согласно сообщению, на вышеупомянутых станциях будет проводиться только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №136/135 Снятын - Одесса - Черновцы;
- №122/121 Николаев - Ровно;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №786/785 Киев - Шостка;
- №774/773 Киев - Шостка;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
- №601/602 Львов - Тячев;
- №117/118 Киев - Черновцы.
Также в компании отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет производится в полном объеме.
Напомним, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила новое эпидемическое зонирование в связи с распространением коронавируса COVID-19.