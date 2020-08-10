Укрзализныця возобновляет курсирование поездов из Киева в Черновцы и Ивано-Франковск. График движения

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Из Черновцов первый поезд отправится 13 августа, а из Ивано-Франковска - 15-го

Из столицы пассажиры смогут доехать железнодорожным транспортом до Галичины и Буковины. Укрзализныця назначила еще два поезда дальнего сообщения: №43/44 Ивано-Франковск — Киев и №118/117 Черновцы — Киев. Об этом сообщает прессслужба предприятия.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск — Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день в нечетные даты. Из Киева — 16 августа и будет курсировать через день по четным дать.

Поезд №118/117 Черновцы — Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты вскоре можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

Для посадки в поезд люди обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

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Ранее Укрзализныця возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Кроме того, с сегодняшнего дня была восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через указанные облцентры.