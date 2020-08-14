"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще одного поезда в Запорожье

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Поезд будет курсировать через день

С 19 августа "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда №71/72 Киев-Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев – Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В частности, поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Отметим, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

Для посадки в поезд люди обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендовано как можно меньше передвигаться по вагонам.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила остановку ряда поездов дальнего сообщения в Луцке и Тернополе.