"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще одного поезда в западном направлении

Вероятно, в поездах будет дежурить охрана Фото из открытых источников

Из Львова в Солотвино поезд отправится 22 августа и будет курсировать по четным числам

С 22 августа "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда №601/602 Львов - Солотвино. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" с 22 августа возобновляет курсирование поезда №601/602 Львов — Солотвино. Из Львова в Солотвино поезд отправится 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа — по нечетным числам", - говорится в сообщении.

В частности, поезд будет делать остановки на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие.

Отметим, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

Для посадки в поезд люди обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендовано как можно меньше передвигаться по вагонам.

Напомним, ранее " Укрзализныця" возобновила остановку ряда поездов дальнего сообщения в Луцке и Тернополе.