"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще одного поезда Интерсити+

Поезд Интерсити+

Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать 3 скоростных поезда

С 25 сентября "Укрзализныця" восстанавливает курсирование Интерсити + Киев-Харьков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать ежедневно с 25 сентября 2020 года и останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai.

Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать 3 скоростных поезда.

Вместе с тем, в "Укрзализныце" отметили, что в связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев — Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев — Харьков. Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова — 16, 17, 19, 23 и 24 октября.

Поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" закрыла продажу билетов из шести станций, оказавшихся в красной зоне карантина. В частности, продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1.