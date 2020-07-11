"Укрзализныця" возобновляет курсирование 38 пригородных и 3 региональных поездов

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В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров

Со следующей недели, 13 июля, "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 38 пригородных и 3 региональных поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Со следующей недели Укрзализныця возобновляет курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 – по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 — Приднепровской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров — в рамках количества мест для сидения. Также, обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Напомним, "Укрзализныця" с 11 июля возобновила пригородное пассажирское сообщение на направлениях Коростень — Овруч — Выступовичи и Бахмач — Сновск.