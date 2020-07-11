live
Новости » Общество Читати новину українською

"Укрзализныця" возобновляет курсирование 38 пригородных и 3 региональных поездов

Фото из открытых источников

В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров

Со следующей недели, 13 июля, "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 38 пригородных и 3 региональных поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Со следующей недели Укрзализныця возобновляет курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 – по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 — Приднепровской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров — в рамках количества мест для сидения. Также, обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Новости по теме: "Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет из приложения "Дія"

Напомним, "Укрзализныця" с 11 июля возобновила пригородное пассажирское сообщение на направлениях Коростень — Овруч — Выступовичи и Бахмач — Сновск.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Призрак Первой мировой войны в Ливии, или Ас-Сиси против Эрдогана В Крыму арестовали 8 судов-нарушителей, которые заходили в порты оккупированного полуострова Египет подтвердил планы принимать туристов с 1 июля Секта свидетелей кредита МВФ, или Как правительство Египта посадило страну на "иглу фонда"
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Местные выборы. Новые пленки Деркача. Мир на Донбассе | 09.07.20
Масштабные паводки и пожары. Пленки Деркача 3.0. Нацбанк без руководителя | Детали недели | 11.07.20
Новые пленки Байдена-Порошенко и Путина. Скандалы Зеленского | Инсайды недели с Влащенко | 10.07.20
Новые пленки: Возмущение Байдена и любезности с Путиным. Переезд Зеленского | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу
Национализм, как прикрытие: Пленки Порошенко |