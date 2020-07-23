"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах

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Разносная торговля с мобильной тележки и доставка заказа на место не осуществляются

"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах Интерсити+ и Интерсити. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Так, во время путешествия скоростными поездами Интерсити+ и Интерсити пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, а и пищевые продукты в индивидуальной упаковке и готовые блюда, предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требующие нагрева.

При этом в пресс-службе отметили, что разносная торговля с мобильной тележки и доставка заказа на место не осуществляются. В распоряжении пассажиров вагон-буфет.

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Напомним, с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на все места в поездах дальнего следования, направляющиеся в Киев и в обратном направлении.

Согласно сообщению, билеты на 100% мест можно будет купить и в транзитных поездах через столицу. Восстановление полноценного продажи стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.