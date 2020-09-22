"Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на двух "красных" станциях в Черниговской области

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Посадка возобновлена с 22 сентября

"Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров в городах Нежин и Носовка Черкасской области, которые попали в красную зону карантина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, посадка возобновлена с 00:01 22 сентября 2020 года в соответствии с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям №32 от 21.09.2020 года.

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Теперь пассажиры смогут приобрести билеты с указанных станций на поезда сообщением:

№45/46 Ужгород — Лисичанск;

№774/773 Киев — Шостка;

№779/780 Сумы — Киев, Винница;

№786/785 Киев — Шостка;

Напомним, недавно стало известно, что в условиях карантина "Укрзализныця" переводит трехвагонный экспресс ДПКр-3, который доставлял пассажиров в аэропорт "Борисполь", на региональное направление.