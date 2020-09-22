live
Новости » Общество Читати новину українською

"Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на двух "красных" станциях в Черниговской области

Фото из открытых источников

Посадка возобновлена с 22 сентября

"Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров в городах Нежин и Носовка Черкасской области, которые попали в красную зону карантина. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Как отмечается, посадка возобновлена с 00:01 22 сентября 2020 года в соответствии с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям №32 от 21.09.2020 года. 

Новости по теме: Руководителей одного из филиалов "Укрзализныци" разоблачили на организации схемы во время контейнерных перевозок

Теперь пассажиры смогут приобрести билеты с указанных станций на поезда сообщением:

  • №45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • №774/773 Киев — Шостка;
  • №779/780 Сумы — Киев, Винница;
  • №786/785 Киев — Шостка;

Новости по теме: "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще одного поезда Интерсити+

Напомним, недавно стало известно, что в условиях карантина "Укрзализныця" переводит трехвагонный экспресс ДПКр-3, который доставлял пассажиров в аэропорт "Борисполь", на региональное направление. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Разумков: Внесение изменений в постановление о выборах ставит под сомнение их легитимность Разумков предложил ввести бесплатное питание для детей погибших военных, - законопроект Разумков подписал постановление Рады о непризнании выборов в Беларуси Кадровые изменения в правительстве могут остановить бюджетный процесс, - Разумков
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Падение гривны. Суд над Юрченко. Экологическая ситуация в Украине | Детали дня | 21.09.20
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Произвол радикалов. Подготовка к местным выборам | Ток-шоу
Жизнь в кредит: проект бюджета-2021. Давление на СМИ | Ток-шоу
Глава дипломатии ЕС посетит Украину. Карантинные зоны. Электронный рецепт | #Новости | 21.09.20