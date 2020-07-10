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"Укрзализныця" восстанавливает движение еще девяти пригородных поездов в двух областях

Фото из открытых источников

В целом по Украине восстановили движение 666 пригородных поездов

"Укрзализныця" с 11 июля возобновляет пригородное пассажирское сообщение на направлениях Коростень — Овруч — Выступовичи и Бахмач — Сновск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. 

Согласно сообщению, на направлении Коростень — Овруч — Выступовичи будут курсировать следующие пригородные поезда:

  • №6450 Коростень — Выступовичи (отправление в 08:46, прибытие в 10:47, кроме вторника и четверга);
  • №6455 Выступовичи — Коростень (отправление в 15:16, прибытие в 17:27, кроме вторника, четверга и воскресенья);
  • №6453 Выступовичи — Коростень (отправление в 13:41, прибытие в 15:55, по воскресеньям);
  • №6454 Коростень — Бережесть (отправление в 20:40, прибытие в 22:20, ежедневно);
  • №6451 Бережесть — Коростень (отправление в 05:14 и прибытие в 07:04, ежедневно).

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На направлении Бахмач — Сновск ежедневно будут курсировать:

  • №6501 Бахмач — Сновск (отправление в 08:10, прибытие в 10:36);
  • №6502 Сновск — Бахмач (отправление в 05:00, прибытие в 07:30);
  • №6503 Бахмач — Сновск (отправление в 20:28, прибытие в 22:54);
  • №6504 Сновск — Бахмач (отправление в 16:59, прибытие в 19:28).

Как отмечается, в указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров — в рамках количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

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Напомним, ранее стало известно, что в случае улучшения эпидемической ситуации "Укрзализныця" планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение

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