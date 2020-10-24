Укрзализныця с понедельника возобновит продажу билетов на 11 станциях

УЗ с 26 октября возобновит продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком Фото из открытых источников

Однако, с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск

Укрзализныця с понедельника, 26 октября возобновит продажу железнодорожных билетов с одиннадцати станций. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, с 00:01 будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко, Сумы на такие поезда:

№ 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев — Черновцы;

№ 12/11 Одесса — Львов;

№ 15/16 Харьков — Рахов;

№ 21/22 Харьков — Трускавец;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 72/71 Запорожье — Киев;

№ 76/75 Кривой Рог-Киев;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь — Киев;

№ 86/85 Львов — Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель-Киев;

№ 102/101 Киев — Херсон;

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов-Херсон;

№ 116/115 Киев — Бердянск;

№ 118/117 Черновцы — Киев;

№ 122/121 Николаев — Киев;

№ 136/135 Одесса — Черновцы;

№ 217/218 Киев — Рахов;

№ 702/701 Львов — Черновцы;

№ 715/716 Киев — Львов;

№ 732/731 Киев — Запорожье;

№ 734/733 Киев — Покровск;

№ 738/737 Киев — Запорожье;

№ 739/740 Киев —Кривой Рог;

№ 743/744 Киев — Львов;

№ 749/750 Киев Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев — Херсон;

№ 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий — Киев;

№ 779/780 Сумы — Киев — Винница;

№ 782/781 Черкассы — Киев.

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Однако, с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на такие поезда:

№ 106/105 Киев — Одесса;

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№136/135 Одесса — Черновцы;

№ 146/145 Киев — Измаил;

№ 763/764 Киев — Одесса.

По данным УЗ, до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Тогда как высадка будет производиться по установленному порядку.

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Напомним, 19 октября украинский национальный перевозчик "Укрзализныця" в связи с отнесением отдельных регионов к красной зоне карантина прекратила продажу билетов с 9 железнодорожных станций.