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Укрзализныця с понедельника возобновит продажу билетов на 11 станциях

УЗ с 26 октября возобновит продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком Фото из открытых источников

Однако, с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск

Укрзализныця с понедельника, 26 октября возобновит продажу железнодорожных билетов с одиннадцати станций. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.  

В частности, с 00:01 будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко, Сумы на такие поезда:

  • № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев — Черновцы;
  • № 12/11 Одесса — Львов;
  • № 15/16 Харьков — Рахов;
  • № 21/22 Харьков — Трускавец;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 49/50 Киев — Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье — Киев;
  • № 76/75 Кривой Рог-Киев;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь — Киев;
  • № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель-Киев;
  • № 102/101 Киев — Херсон;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов-Херсон;
  • № 116/115 Киев — Бердянск;
  • № 118/117 Черновцы — Киев;
  • № 122/121 Николаев — Киев;
  • № 136/135 Одесса — Черновцы;
  • № 217/218 Киев — Рахов;
  • № 702/701 Львов — Черновцы;
  • № 715/716 Киев — Львов;
  • № 732/731 Киев — Запорожье;
  • № 734/733 Киев — Покровск;
  • № 738/737 Киев — Запорожье;
  • № 739/740 Киев —Кривой Рог;
  • № 743/744 Киев — Львов;
  • № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
  • № 766/765 Киев — Херсон;
  • № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий — Киев;
  • № 779/780 Сумы — Киев — Винница;
  • № 782/781 Черкассы — Киев.

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Однако, с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на такие поезда:

  • № 106/105 Киев — Одесса;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • №136/135 Одесса — Черновцы;
  • № 146/145 Киев — Измаил;
  • № 763/764 Киев — Одесса.

По данным УЗ, до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Тогда как высадка будет производиться по установленному порядку.

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Напомним, 19 октября украинский национальный перевозчик "Укрзализныця" в связи с отнесением отдельных регионов к красной зоне карантина прекратила продажу билетов с 9 железнодорожных станций. 

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