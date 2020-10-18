Укрзализныця с понедельника закроет продажу билетов на девяти станциях

УЗ прекращает продажу билетов в нескольких регионах из-за коронавируса Фото из открытых источников

Однако высадка пассажиров будет производиться по установленному порядку

Украинский национальный перевозчик "Укрзализныця" с 19 октября прекращает продажу билетов с 9 железнодорожных станций. Об этом говорится на сайте компании.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с внесением ряда регионов в красную зону карантина.

В результате с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко на такие поезда:

Станция Ивано-Франковск:

- № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;

- № 7/8 Киев — Черновцы;

- № 15/16 Харьков — Рахов;

- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

- № 136/135 Одесса — Черновцы;

- № 217/218 Киев — Рахов;

- № 702/701 Львов — Черновцы;

- № 749/750 Киев — Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 743/744 Дарница — Львов.

Станция Здолбунов:

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель — Киев;

- № 122/121 Николаев — Киев.

Станция Тернополь:

- № 12/11 Львов — Одесса;

- № 21/22 Харьков — Трускавец;

- № 41/42 Днепр — Трускавец;

- № 49/50 Киев — Трускавец;

- № 81/82 Киев — Ужгород;

- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;

- № 108/107 Одесса — Ужгород;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- № 136/135 Одесса — Черновцы;

- № 715/716 Киев — Львов.

Станция Хмельницкий:

- № 12/11 Львов — Одесса;

- № 21/22 Харьков — Трускавец;

- № 41/42 Днепр — Трускавец;

- № 49/50 Киев — Трускавец;

- № 81/82 Киев — Ужгород;

- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;

- № 108/107 Одесса — Ужгород;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- № 118/117 Черновцы — Киев;

- № 136/135 Одесса — Черновцы;

- № 715/716 Киев — Львов;

- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

- № 772/771 Хмельницкий — Киев.

Станция Славута-1:

- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель — Киев;

- № 122/121 Николаев — Киев.

Станция Волочиск:

- № 108/107 Одесса — Ужгород;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- № 136/135 Одесса — Черновцы;

Станция Дунаевцы:

- № 118/117 Черновцы — Киев;

- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

Станция им. Т. Шевченко:

- № 12/11 Киев — Новоалексеевка;

- № 41/42 Днепр — Трускавец;

- № 72/71 Запорожье — Киев;

- НР 76/75 Кривой Рог-Киев;

- НР 84/83 Мариуполь — Киев;

- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- НР 102/101 Киев-Херсон;

- № 110/109 Львов — Херсон;

- НР 116/115 Киев — Бердянск;

- № 122/121 Николаев — Киев;

- НР 136/135 Киев — Покровск;

- НР 732/731 Киев — Запорожье;

- НР 734/733 Киев — Покровск;

- НР 782/781 Черкассы — Киев.

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По данным УЗ, до урегулирования эпидемиологической ситуации выше указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет производиться по установленному порядку.

Напомним, 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина. Таким образом в зоне наибольшей эпидемиологической опасности оказались населенные пункты из 16 областей Украины.