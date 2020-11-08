Укрзализныця с понедельника открывает продажу билетов из Ужгорода и ещё ряда станций
Снятие ограничений коснется 11 населенных пунктов
Укрзализныця в соответствии с решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 00:01 9 ноября откроет продажу билетов из нескольких железнодорожных станций. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что посадка на поезда будет разрешена со станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка. Пассажиры смогут путешествовать следующими поездами:
- № 3/4 " Запорожье-Ужгород";
- № 10/9 "Мариуполь — Киев";
- № 17/18 "Харьков-Ужгород";
- № 29/30 Киев — Ужгород";
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев";
- № 45/46 "Ужгород — Лисичанск";
- № 81/82 "Киев — Ужгород";
- № 84/83 "Мариуполь — Киев";
- № 88/87 " Ковель-Новоалексеевка";
- № 91/92 "Львов — Киев";
- № 98/97 " Ковель-Киев";
- № 107/108 Одесса — Ужгород";
- № 116/115 "Киев — Бердянск";
- № 145/146 "Киев — Измаил";
- № 217/218 "Киев — Рахов";
- № 601/602 Львов — Солотвино-1" ("Тячев").
При этом в соответствии с решением комиссии с понедельника Укрзализныця закроет посадку пассажиров на станции Белая Криница на поезд № 102/101 "Киев — Херсон". Высадка пассажиров будет производиться по установленному порядку.
Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине. Всего в красной зоне оказались 13 областных центров.