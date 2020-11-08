Укрзализныця с понедельника открывает продажу билетов из Ужгорода и ещё ряда станций

Поезд " Укрзализныци" РБК-Украина

Снятие ограничений коснется 11 населенных пунктов

Укрзализныця в соответствии с решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 00:01 9 ноября откроет продажу билетов из нескольких железнодорожных станций. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что посадка на поезда будет разрешена со станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка. Пассажиры смогут путешествовать следующими поездами:

№ 3/4 " Запорожье-Ужгород";

№ 10/9 "Мариуполь — Киев";

№ 17/18 "Харьков-Ужгород";

№ 29/30 Киев — Ужгород";

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев";

№ 45/46 "Ужгород — Лисичанск";

№ 81/82 "Киев — Ужгород";

№ 84/83 "Мариуполь — Киев";

№ 88/87 " Ковель-Новоалексеевка";

№ 91/92 "Львов — Киев";

№ 98/97 " Ковель-Киев";

№ 107/108 Одесса — Ужгород";

№ 116/115 "Киев — Бердянск";

№ 145/146 "Киев — Измаил";

№ 217/218 "Киев — Рахов";

№ 601/602 Львов — Солотвино-1" ("Тячев").

При этом в соответствии с решением комиссии с понедельника Укрзализныця закроет посадку пассажиров на станции Белая Криница на поезд № 102/101 "Киев — Херсон". Высадка пассажиров будет производиться по установленному порядку.

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