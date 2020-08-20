"Укрзализныця" продлила маршрут еще одного поезда ко Дню Независимости

Вероятно, в поездах будет дежурить охрана Фото из открытых источников

Стоимость билетов составляет от 362 до 571 грн

По случаю Дня Независимости "Укрзализныця" удлинила маршрут поезда №779/780 "Столичный экспресс" Сумы - Киев до Винницы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця продолжила маршрут поезда №779/780 "Столичный экспресс" Сумы - Киев в Винницу на 24 августа 2020 года. Это позволит пассажирам более удобно планировать свои путешествия и расширить географию путешествий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Сумм поезд отправится в 05:34 и прибудет в Винницу в 13:11. В свою очередь отправление из Винницы будет в 13:44, а прибытие в Сумы в 21:34.

В частности, поезд будет делать остановки в Ворожбе, Путивле, Конотопе, Бахмаче, Нежине, Киеве и Казатине. Стоимость билетов составляет от 362 до 571 грн в зависимости от класса вагона.

Новости по теме: В Киеве и Виннице проходят обыски в помещениях "Укрзализныци"

Напомним, ранее появилась информация, что по случаю Дня Независимости "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда, которые будут курсировать из Киева и Львова в направлении Одессы.