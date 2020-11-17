"Укрзализныця" планирует восстановить вагоны-рестораны в поездах

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Там рассматривают возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды

Компания призывает бизнес предоставить идеи по внедрению новых услуг по питанию на вокзалах и в поездах. Об этом сообщила прессслужба "УЗ" со ссылкой на и. о. члена правления, директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

"Первое, над чем будем работать в ближайшее время, — обеспечение пассажиров питанием во время путешествий. Есть коммерческие организации, желающие предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности эпидемическая ситуация", - рассказал

В сообщении отмечается, что сейчас "Укрзализныця" призывает бизнес предоставить идеи о введении новых услуг на вокзалах и в поездах. Прежде всего это касается организации питания пассажиров во время путешествий. Конечно, с учетом эпидемической ситуации. Также, "Укрзализныця" готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах и других услуг.

"Это может быть продажа периодических изданий или предоставление доступа к интернету, Wi-Fi. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг, ведь наша цель — вернуть пассажиров в поезда и предоставить им достойный уровень комфорта во время путешествий", - сообщают в УЗ.

Стоит отметить, что "Укрзализныця" отказалась от питания в поездах в сентябре 2001 года.

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Ранее сообщалось, что государственная компания "Укрзализныця" усиливает контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий на пригородном сообщении.