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"Укрзализныця" планирует потратить на модернизацию более 27 млрд гривен

Фото из открытых источников

Компания ланирует приобрести 100 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" планирует расходы рекордные более 27 млрд гривен на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, за эти средства планируется:

  • изготовить 3 тыс. грузовых вагонов;
  • модернизировать более 5,4 тыс. грузовых вагонов;
  • модернизировать 157 локомотивов;
  • реконструировать около 400 км пути;
  • заказать 100 пассажирских вагонов.

В "Укрзализныце" утверждают, что указанные меры должны улучшить техническое состояние Укрзализныци, а это положительно скажется на объемах грузов и общей деловой активности.

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Напомним, в Украине не будут ограничивать железнодорожное сообщение во время усиленного карантина 8-24 января.

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