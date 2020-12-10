"Укрзализныця" планирует потратить на модернизацию более 27 млрд гривен

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Компания ланирует приобрести 100 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" планирует расходы рекордные более 27 млрд гривен на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, за эти средства планируется:

изготовить 3 тыс. грузовых вагонов;

модернизировать более 5,4 тыс. грузовых вагонов;

модернизировать 157 локомотивов;

реконструировать около 400 км пути;

заказать 100 пассажирских вагонов.

В "Укрзализныце" утверждают, что указанные меры должны улучшить техническое состояние Укрзализныци, а это положительно скажется на объемах грузов и общей деловой активности.

Напомним, в Украине не будут ограничивать железнодорожное сообщение во время усиленного карантина 8-24 января.