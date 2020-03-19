"Укрзализныця" открыла продажу билетов на три поезда из Польши

Поезд Укрзализныця

Возвращение украинцев состоится завтра, 20 марта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал начало продажи билетов на специальные поезда из Польши для возвращения украинцев на Родину. Об этом он написал в Тelegram.

"Процесс возвращения наших продолжается. На завтра, 20 марта 2020, открыта продажа билетов на три спецпоезда из республики Польша. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци", - написал Криклий.

Номера рейсов и время отправления из Пшемысля:

№709/710 Пшемысль-Киев

Отправления - 10:18 - Прибытие - 19:26

№716/715 Пшемысль-Киев

Отправления - 13:10 - Прибытие - 22:17

№706/705 Пшемысль-Киев

Отправления - 15:45 - Прибытие - 00:46

Ранее сообщалось, что около двух тысяч украинцев заполнили на сайте Посольства Украины в Польше специальный формуляр, где отметили, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

Напомним, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой для обсуждения ситуации COVID-19.