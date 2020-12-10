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"Укрзализныця" не будет останавливать поезда во время январского карантина

Укрзализныця теперь "полунемецкая" Фото из открытых источников

Компания обещает обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров

В Украине не будут ограничивать железнодорожное сообщение во время усиленного карантина 8-24 января. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци".

"Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. "Укрзализныця" обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - говорится в сообщении.

Также железнодорожная компания приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.

"Укрзализныця" как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это в наиболее безопасный способ, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы по железной дороге", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. Во время так называемых зимних каникул ради безопасности запретят работу кафе, ресторанов, баров, кинотеатров, театров, ТРЦ, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и прочего.

К тому же Кабинет министров продолжил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года.

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