"Укрзализныця" не будет останавливать поезда во время январского карантина

Компания обещает обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров

"Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. "Укрзализныця" обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - говорится в сообщении.

Также железнодорожная компания приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.

"Укрзализныця" как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это в наиболее безопасный способ, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы по железной дороге", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. Во время так называемых зимних каникул ради безопасности запретят работу кафе, ресторанов, баров, кинотеатров, театров, ТРЦ, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и прочего.

К тому же Кабинет министров продолжил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года.