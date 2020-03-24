"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда для эвакуации украинцев из Польши

Эвакуация состоится завтра, 25 марта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что для эвакуации граждан Украины из Польши из-за пандемии коронавируса COVID-19 на 25 марта назначены еще два специальных поезда "Укрзализныци". Об этом он написал в Telegram.

"УЗ назначила еще два спецпозда для перевозки украинцев из Польши на завтра, 25 марта. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци", - отметил Криклий.

Номера рейсов и время отправления из Перемышля:

№716 / 715 Пшемысль-Киев:

- отправление - 13:10, прибытие - 22:17

№706 / 705 Пшемысль-Киев:

- отправление - 15:45, прибытие - 00:46

Напомним, в минувшую пятницу, 20 марта, в Киев прибыли два спецпоезда с эвакуированными украинцами из Польши. До Перемышля поезда шли пустые, только с экипажем, а возвращались с нашими гражданами. Сейчас таким образом в Украину вернулось более 1 150 украинцев, а также двое иностранцев с видом на жительство в Украине.