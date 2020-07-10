"Укрзализныця" может возобновить полноценное сообщение в августе

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Это будет возможно при условии улучшения эпидемиологической ситуации

В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресслужба компании.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний на короновирус пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - отметил он.

По словам Юрика, сейчас "Укрзализныця" уже восстановила треть поездов дальнего следования и пригородных.

"Сейчас до Львова действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных — в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями населенность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", - добавил Юрик.

Напоминаем, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

Напомним, "Укрзализныця" назначила еще шесть поездов до курортных городов Украины. С этой недели возобновляют курсирование поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.