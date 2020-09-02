"Укрзализныця": Кабмин хочет закупить в 2021 году 100 новых пассажирских вагонов
Такой шаг станет частью программы по обновлению подвижного состава пассажирских перевозок
В следующем году Кабинет министров может выделить бюджетные средства для обновления пассажирского подвижного состава, в частности приобретения 100 новых пассажирских вагонов. Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, сообщает пресс-служба компании.
По его словам, сейчас в Кабмине прорабатывают и готовят к подаче на рассмотрение Верховной Рады Украины внесения в общий фонд государственного бюджета на 2021 год новых бюджетных программ.
Как отмечается, среди этих программ есть программа обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, что предусматривает выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов, и программа "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн
Напомним, ранее новоназначенный руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак рассказал, что хочет реформировать компанию и разделить ее на четыре бизнес-единицы.