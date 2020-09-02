"Укрзализныця": Кабмин хочет закупить в 2021 году 100 новых пассажирских вагонов

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Такой шаг станет частью программы по обновлению подвижного состава пассажирских перевозок

В следующем году Кабинет министров может выделить бюджетные средства для обновления пассажирского подвижного состава, в частности приобретения 100 новых пассажирских вагонов. Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, сейчас в Кабмине прорабатывают и готовят к подаче на рассмотрение Верховной Рады Украины внесения в общий фонд государственного бюджета на 2021 год новых бюджетных программ.

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Как отмечается, среди этих программ есть программа обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, что предусматривает выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов, и программа "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн

Напомним, ранее новоназначенный руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак рассказал, что хочет реформировать компанию и разделить ее на четыре бизнес-единицы.