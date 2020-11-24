Укрзализныця добавит поезда на новогодние праздники: куда и как сэкономить на билетах

поезд Интерсити

В Укрзализныце объяснили, как получить существенную скидку при покупке билетов

На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця добавит поезда на наиболее популярные направления. В компании отметили, что особым спросом в это время пользуются маршруты в сторону горнолыжных курортов. Об этом директор филиала "Пассажирская компания Укрзализныця" Александр Перцовский рассказал в эфире "Завтрак 1+1".

"Несмотря на карантин, есть потребность в передвижениях. Для тех, кто любит зимний отдых, хорошим станет дополнительный экспресс-поезд в Славское. Утром можно проснуться в Киеве, а уже днем кататься на горных склонах. Еще один дополнительный поезд по популярному направлению "Киев-Рахов", который везет в Буковель", - отметил Перцовский.

Он добавил, что на период зимних праздников некоторые поезда начнут курсировать не через день, а ежедневно.

В вагонах первого класса поездов Интерсити+ стоимость билетов снизилась на 15%, но это если покупать его за сутки до поездки. А если за 30-90 дней до поездки, то стоимость билета может опуститься на 40%. Также есть программы лояльности – они работают во вторник и среду. В эти дни, по словам Перцовского, можно получить дополнительную скидку в размере 15-20%.

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Ранее сообщалось, что компания "Укрзализныця" призывает бизнес предоставить идеи о введении новых услуг по питание на вокзалах и в поездах.