"Укрзализныця" будет бесплатно перевозить на работу медиков, железнодорожников и сотрудников полиции

Для этого будут использовать служебные поезда

из открытых источников

Акционерное общество "Укрзализныця" заявило, что во время карантина бесплатно будет подвозить до места работы и в обратном направлении медицинских работников, железнодорожников и сотрудников Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Проезд бесплатный. Все расходы по организации перевозок компания берет на себя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы воспользоваться проездом необходимо предъявить служебное удостоверение и иметь средства индивидуальной защиты, в частности маску или респиратор и перчатки.

Решение было принято руководством акционерного общества и согласовано с Министерством инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке медиков Киева шатлами во время карантина.