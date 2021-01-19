live
Новости » Общество Читати новину українською

"Укрзализныця" анонсировала индексацию и повышение стоимости билетов с марта

Фото из открытых источников

Также в компании надеются на расширение программы лояльности и скидок и повышение качества услуг

С марта 2021 года "Укрзализныця" начнет проводить индексацию пассажирских тарифов, поэтому стоимость билетов на внутренние рейсы начнет постепенно увеличиваться. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале перевозчика

"Наконец вопрос индексации пассажирских тарифов, которые с 2018 года не индексировались, несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют, поднялся к обсуждению на государственном уровне", - говорится в сообщении.

В то же время в компании отмечают, что запланированная индексация далека от покрытия существующих расходов, однако положительный фактом является то, что вопрос стоит на повестке дня профильного министерства. 

Новости по теме: "Укрзализныця" запускает услугу просмотра фильмов в поездах "Интерсити"

К примеру, постепенно с марта по декабрь 2021 года стоимость плацкарта из Киева во Львов вырастет со 190 до 232 гривен. 

"Надеемся, что результатом сотрудничества с Министерством инфраструктуры Украины станет, кроме индексации тарифов, и расширение программы лояльности и скидок и повышения качества услуг", - добавили в перевозчика.

Новости по теме: Руководителю департамента "Укрзализныци" объявили подозрение в нанесении убытков на 7 миллионов

Напомним, в "Укрзализныце" заявили о запуске чат-ботов, которые смогут продавать билеты пассажирам в Viber и Telegram

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Местные выборы в Киевской и Черниговской областях: Как прошло волеизъявление в трех городах Украины Крушение судна в Турции, обслуживание на украинском языке и возвращение Навального в Россию: Актуальное за выходные Украина против России: Все, что стоит знать о первом решении ЕСПЧ по нарушениям прав человека в Крыму Дважды в одну реку: Почему Дональду Трампу во второй раз объявили импичмент и что будет дальше
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Раскол монобольшинства. Коронавирус в Украине и мире. Непогода в мире | Детали дня | 19.01.21
Декоммунизация страны. Государственные выходные.