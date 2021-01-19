"Укрзализныця" анонсировала индексацию и повышение стоимости билетов с марта
Также в компании надеются на расширение программы лояльности и скидок и повышение качества услуг
С марта 2021 года "Укрзализныця" начнет проводить индексацию пассажирских тарифов, поэтому стоимость билетов на внутренние рейсы начнет постепенно увеличиваться. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале перевозчика.
"Наконец вопрос индексации пассажирских тарифов, которые с 2018 года не индексировались, несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют, поднялся к обсуждению на государственном уровне", - говорится в сообщении.
В то же время в компании отмечают, что запланированная индексация далека от покрытия существующих расходов, однако положительный фактом является то, что вопрос стоит на повестке дня профильного министерства.
К примеру, постепенно с марта по декабрь 2021 года стоимость плацкарта из Киева во Львов вырастет со 190 до 232 гривен.
"Надеемся, что результатом сотрудничества с Министерством инфраструктуры Украины станет, кроме индексации тарифов, и расширение программы лояльности и скидок и повышения качества услуг", - добавили в перевозчика.
Напомним, в "Укрзализныце" заявили о запуске чат-ботов, которые смогут продавать билеты пассажирам в Viber и Telegram.