"Укрпочта" запустит еще 500 передвижных почтовых отделений

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Уже 2 года этот проект успешно функционирует в Черниговской области

"Укрпочта" запустит 500 новых передвижных почтовых отделений в стране, которые заработают до конца года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"На этой неделе мы дали официальный старт еще 500 новеньким передвижным почтовым отделением, которые до конца 2020-го заработают в 6 областях: Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой", - написал Криклий.

Министр напомнил, что уже 2 года этот проект успешно функционирует в Черниговской области, где 130 современных авто обслуживают около 1500 населенных пунктов.

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Напомним, 15 июля национальный почтовый оператор "Укрпочта" выпустил уникальные круглые почтовые марки-наклейки, напечатанные на ароматизированной бумаге. В обращении уже появились марки "Садовый жасмин" и "Лаванда" из серии "Садовые цветы".