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"Укрпочта" предупредила о задержках с доставкой пенсий в Западную Украину

Иллюстрированное фото Фото из открытых источников

Задержки с доставкой возможны в отдельные районы трех областей

В связи с непогодой в западных областях Украины возможна задержка с доставкой "Укрпочтой" посылок, писем и пенсий. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить Ваши письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников.

Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым их можно доставить", - написал Смелянский.

Он подчеркнул, что "Укрпочта" обеспечивает сотрудников спецодеждой, чтобы они уже могли предоставить необходимые услуги клиентам.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не оставит пострадавших от стихии в западных областях и пообещал финансовую поддержку.

 

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