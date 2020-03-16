"Укрпочта" предупредила о задержках довоза посылок из-за коронавируса

С 16 марта "Укрпочта" будет использовать альтернативные пути доставки комбинированным способом

"Укрпочта" предупредила о возможных задержках довоза посылок из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"С 16 марта для экспорта почтовых отправлений "Укрпочта" будет использовать альтернативные пути доставки комбинированного способа: грузовые самолеты и автомобили. Эти изменения могут повлечь небольшое увеличение сроков доставки, однако пока в компании нет операционной необходимости ограничивать прием экспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что операционная команда "Укрпочты" максимально задействовала все пассажирские рейсы, чтобы за 14-15 марта экспорт доставить в места назначения в Европе и мире.

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Напомним, ранее в "Укрпочте" рассказали, что будут работать в обычном режиме на период карантина, однако будут изменены некоторые профилактические правила в обслуживании клиентов.

Отметим, что в Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.