"Укрпочта" будет доставлять в Украину посылки с AliExpress чартерными грузовыми рейсами

Перевозки будет осуществлять международный логистический оператор, входящий вместе с AliExpress к одной группе компаний

Укрпочта

Международный логистический оператор "Цайняо" (Cainiao Network), принадлежащий Alibaba Group, совместно с "Укрпочтой" запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину для быстрой доставки посылок AliExpress. Об этом сообщает пресс-служба украинского почтового оператора.

Согласно сообщению, новые рейсы обеспечат ускоренные перевозки заказов AliExpress в условиях карантина. Сейчас все маршруты стартовали из городов с крупнейшими распределительными центрами Cainiao в Европе.

"Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5 т) выполняются самолетами АН-26 до Львова, где посылки проходят таможенное оформление, сортировку и будут доставляться получателям в Украине. На первом этапе самолет будет прибывать во Львов 2 раза в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться в зависимости от загруженности", - рассказали в "Укрпочте".

Как отмечается, в настоящее время средний срок доставки заказов AliExpress в Украину составляет около 15-20 дней. Запуск чартерных рейсов поможет сохранить сроки доставки в условиях закрытия международных пассажирских рейсов и сократить время получения посылок в период, когда ограниченные наземные перевозки.

Напомним, по случаю Пасхи "Укрпочта" будет бесплатно доставлять освященные куличи в разные уголки страны, чтобы украинцы смогли провести Пасху в безопасности, не нарушая правил карантина.