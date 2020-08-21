"Укрзализныця" закрывает продажу билетов по четырем станциям из "красной зоны"
Прекращение продажи билетов начнется в 00:01 24 августа
С 24 августа АО "Укразализныця" прекращает продажу железнодорожных билетов на поезда, следующие из и в города "красной зоны". Об этом сообщает пресс-служба компании.
"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что с 24 августа этого года на вышеупомянутых станциях можно будет производить только высадку пассажиров.
В частности, с указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:
№702/701 Львов — Черновцы;
№136/135 Черновцы — Одесса;
№7/8 Киев — Черновцы;
№117/118 Киев — Черновцы;
№98/97 Ковель — Киев;
№46/45 Ужгород — Лисичанск;
№88/87 Ковель — Новоалексеевка;
№122/121 Николаев — Ровно;
№232/231 Геническ — Ивано Франковск.
Кроме того, из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:
№8/7 Снятын — Киев (вместо Черновцы-Киев);
№118/117 Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев);
№136/135 Снятын — Одесса (вместо Черновцы — Одесса);
№702/701 Снятын — Львов (вместо Черновцы — Львов).
Напомним, ранее исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил, что в компании разработали программу для повышение безопасности перевозок в пассажирских поездах, которая будет иметь в себе пилотный проект с охраны в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установки в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками.