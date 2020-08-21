"Укрзализныця" закрывает продажу билетов по четырем станциям из "красной зоны"

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Прекращение продажи билетов начнется в 00:01 24 августа

С 24 августа АО "Укразализныця" прекращает продажу железнодорожных билетов на поезда, следующие из и в города "красной зоны". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что с 24 августа этого года на вышеупомянутых станциях можно будет производить только высадку пассажиров.

В частности, с указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702/701 Львов — Черновцы;

№136/135 Черновцы — Одесса;

№7/8 Киев — Черновцы;

№117/118 Киев — Черновцы;

№98/97 Ковель — Киев;

№46/45 Ужгород — Лисичанск;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№122/121 Николаев — Ровно;

№232/231 Геническ — Ивано Франковск.

Кроме того, из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:

№8/7 Снятын — Киев (вместо Черновцы-Киев);

№118/117 Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев);

№136/135 Снятын — Одесса (вместо Черновцы — Одесса);

№702/701 Снятын — Львов (вместо Черновцы — Львов).

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Напомним, ранее исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил, что в компании разработали программу для повышение безопасности перевозок в пассажирских поездах, которая будет иметь в себе пилотный проект с охраны в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установки в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками.