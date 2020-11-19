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"Украли 148 миллионов на Мемориал". Портнов раскрыл причину обысков в Музее Революции Достоитства

Обыски в Музее Революции Достоинства Facebook / Национальный музей Революции Достоинства • Maidan Museum

Обыски, которые в четверг, 19 ноября, проводились в Музее Революции Достоинства в Киеве, связаны с кражей более 100 миллионов гривен, выделенных на строительство Мемориала на аллее Небесной Сотни. Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов. 

"Друзья, сообщаю фабулу сегодняшних обысков в Музее Революции Достоинства. Она оказалась простой, как двери — организованное преступное кубло, состоящее из директора Музея Революции, его заместителя и еще группы участников Майдана, с декабря 2018 по август 2019 года украли выделенные на строительство Мемориала своих же героев 148 миллионов гривен", - написал Портнов. 

По его словам, директор музея завладела суммой в 111 миллионов гривен и отмыла ее, поэтому сейчас на счетах учреждения осталось всего 9,8 миллиона гривен.

"Все деньги отмывались через договора строительных работ с коммерческими реставрационными и строительными компаниями. Выделенные для мемориала земли арестованы судом. Мне кажется, это прекрасный итог Революции и пятилетнего правления партий Майдана", - сообщил Андрей Портнов. 

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники отдела Следственного управления по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности пришли с обысками в Национальный музей Революции Достоинства. Тогда сотрудники музея заявили, что следователи изымают документы и проводят обыски у директора заведения. 

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