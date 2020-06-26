Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС, - СМИ

Впрочем, относительно этого списка ведут дискуссии

По крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз. Об этом говорится в рабочем документе, проект которого получил телеканал Euronews.

Издание не публикует полный текст документа, но публикует полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" от начала июля. Отмечается, что документ, относительно которого идет дискуссия между государствами-членами ЕС, предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

В этом списке – 54 страны, в том числе и Украина.

Из других европейских стран за пределами ЕС въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли.

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде.

"Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнуто вовремя", - говорится в публикации.

Также нельзя исключить, что список – если документ является аутентичным - был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.

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