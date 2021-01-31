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Украину в понедельник засыплет снегом: Объявлено штормовое предупреждение

Украину засыплет снегом Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют осадки преимущественно по всей стране

В Украине 1 февраля ожидаются сильный снег и гололедица, в связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. 

Отмечается, что в понедельник ночью будет снежить в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Днем осадки мокрый снег ожидается в большинстве северных областей. 

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Также в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях синоптики прогнозируют гололед. В южных и восточных регионах ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. 

На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица. Объявлен I уровень опасности.

Укргідрометцентр

Напомним, несколько дней назад из-за снегопадов на трассе междугороднего сообщения Киев-Одесса образовалась пробка длиной в 30 км, в частности, было заблокировано движение до 300 крупногабаритных транспортных средств.

 

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