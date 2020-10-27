Украину снова накроет дождями: Синоптики рассказали, когда ждать ухудшения погоды

Без зонта на улицу лучше не выходить

28-29 октября еще будет теплая, сухая и часто солнечная погода

По ее данным, завтра, 28 октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13...+18° воздуха, на юге страны до +20°. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный. Дождей в среду в Украине не предвидится - антициклон.

В Киеве завтра будет тепло и без дождей, днем столбики термометров будут показывать до +15°.

"В столице также есть еще два дня такого себе лайт-лета, теплая и сухая погода вокруг, а с 30 октября температура воздуха снизится, появятся дожди", - сообщила синоптик.

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Напомним, ранее на высокогорье Карпат, а именно на горе Поп Иван Черногорский, выпал первый снег и снизилась температура воздуха до 0°С.