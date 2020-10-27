Украину снова накроет дождями: Синоптики рассказали, когда ждать ухудшения погоды
28-29 октября еще будет теплая, сухая и часто солнечная погода
В Украине 28-29 октября будет наблюдаться теплая, сухая и часто солнечная погода, а с пятницы, 30 октября, начнут сползать столбики термометров вниз и подойдут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.
По ее данным, завтра, 28 октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13...+18° воздуха, на юге страны до +20°. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный. Дождей в среду в Украине не предвидится - антициклон.
В Киеве завтра будет тепло и без дождей, днем столбики термометров будут показывать до +15°.
"В столице также есть еще два дня такого себе лайт-лета, теплая и сухая погода вокруг, а с 30 октября температура воздуха снизится, появятся дожди", - сообщила синоптик.
Новости по теме: Киев установил еще один температурный рекорд
Напомним, ранее на высокогорье Карпат, а именно на горе Поп Иван Черногорский, выпал первый снег и снизилась температура воздуха до 0°С.
К слову, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в ноябре на территории страны ожидается в пределах 1-8° тепла, в горах — 0-3° тепла.