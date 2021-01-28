Украину сегодня укроет снегом: Прогноз погоды

Фото из открытых источников

В северных и центральных регионах синоптики ожидают -3...+6 днем

Сегодня, 28 января, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, снег сегодня укроет западные и северные регионы, а также Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. На востоке и юге будет дождливо.

В западных областях столбик термометра покажет днем -3...+1, ночью -5...-2 градусов.

В северных и центральных регионах синоптики ожидают -3...+6 днем и -3...+1 ночью.

На востоке и юге температура воздуха прогреется до -3...+8 градусов днем и -3...+6 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет снег. Температура воздуха днем будет в пределах -3...0, ночью -4...0.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.